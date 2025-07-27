ВСУ освободили Кондратовку в Сумской области: идут стабилизационные действия

В частности, он подтвердил информацию, которая уже несколько дней распространялась по сети.

"Воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника (главнокомандующего, - ред.) - был освобожден населенный пункт Кондратьевка Сумской области", - сказал Чепурной.

Фото: Кондратовка на карте (deepstatemap)

Он также добавил, что там сейчас продолжаются стабилизационные действия.