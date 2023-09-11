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ВСУ освободили 1,5 кв. км на южном фронте, есть продвижение в районе Работино, - Маляр

Фото: Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Силы обороны Украины в течение прошлой недели освободили около 1,5 кв. км на южном фронте. В районе Работино на Мелитопольском направлении есть успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"На юге продолжаются наступательные действия. Наши Вооруженные силы сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но уже кое-где прорвана первая линия вперед и наши войска двигаются дальше", - сказала она.

По ее словам, в этом направлении есть продвижение и определенные успехи. "За прошедшую неделю у нас там 1,5 кв. км освобождены", - добавила чиновница.

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"В ходе наступательных действий на прошлой неделе у нас были успехи южнее н.п. Работино и западнее н.п. Вербовое. В тех районах, где есть успехи, наши Вооруженные силы закрепляются", - сказала Маляр.

Бои в районе Работино

Напомним, контрнаступление ВСУ началось в начале июня. За это время ВСУ уволили около десяти населенных пунктов на юге. Последним уволенным населенным пунктом было Работино.

Британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Работино подразделения с других направлений. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

Командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский говорит, что ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны. По его словам, на первую линию Россия потратила около 60% времени и ресурсов, на вторую и третью - по 20%. Поэтому их наши войска могут прорвать побыстрее.

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МелитопольВооруженные силы Украины