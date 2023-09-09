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РФ перебросила к Роботино новые подразделения, это ограничит ее наступление, - Британия

Роботино, Суббота 09 сентября 2023 08:56
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РФ перебросила к Роботино новые подразделения, это ограничит ее наступление, - Британия Фото: РФ перебросила к Роботино новые подразделения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия перебросила к Роботино в Запорожской области подразделения из других направлений. Это может ограничить способность оккупантов наступать на других участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечает британская разведка, подразделения ВСУ продвинулись к главной линии обороны россиян к востоку от населенного пункта Роботино. Защитники продолжают постепенное тактическое продвижение к российским позициям.

Также украинские силы продолжают давление на оккупантов к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь между Клещеевкой и Андреевкой.

Разведка предполагает, что Россия передислоцировала силы из других районов фронта, чтобы заменить разбитые подразделения возле Роботино.

"Эти передислокации, вероятно, ограничивают способность России проводить свои наступательные операции на других участках линии фронта", - говорится в сообщении.

Передислокация также скорее всего свидетельствует о давлении на российские оборонительные линии, особенно вокруг Роботино.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Летом наши бойцы усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Последним освобожденным населенным пунктом было Роботино.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные продолжают наступательные действия на восток и юг от освобожденного Роботино. ВСУ имеют успехи и закрепляются на достигнутых рубежах.

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