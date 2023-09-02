"У нас все впереди". Тарнавский рассказал о прорыве первой линии обороны РФ на юге

Украинские войска после нескольких недель кропотливой работы по разминированию решительно прорвали первую линию обороны России под Запорожьем и рассчитывают на более быстрые успехи при форсировании более слабой второй линии.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Observer .

По его словам, Россия потратила 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% - на вторую и третью линии, поскольку не ожидала, что украинские войска смогут прорваться.

"Сейчас мы находимся между первой и второй оборонительными линиями", - заявил Тарнавский.

Он отметил, что сейчас Силы обороны продвигаются по обе стороны прорыва и закрепляются на территории, захваченной в ходе последних боев.

"В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, которые прикрывают отход российских войск за вторую линию обороны", - добавил генерал.

Тарнавский рассказал, что Силы обороны оказались в ловушке на несколько недель из-за огромного минного поля. Он отметил, что пехотинцы-саперы медленно расчищали маршрут штурма в пешем порядке.

По его словам, российские войска "просто стояли и ждали украинскую армию", отстреливая технику снарядами и дронами, но теперь этот барьер преодолен, и оккупанты вынуждены прибегать к маневрам, а украинцы вернули после разминирования на поле боя свои танки и другую бронетехнику.

"Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из России. Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам стимул наступать больше и быстрее. У нес все впереди", - подчеркнул он.

По словам Тарнавского, к сожалению, эвакуация раненых была затруднена. И это тоже осложняло продвижение украинских войск.

"По моему мнению, россияне считали, что украинцы не пройдут эту линию обороны. Готовились больше года. Как только там появлялась какая-либо техника, они сразу же начинали ее обстреливать и уничтожать. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и только ночью", - добавил он.

Тарнавский объяснил, что между первой и второй линией защиты очень большая разница - вторая линия построена не так хорошо, поэтому ВСУ могут использовать технику.

"Чем ближе к победе, тем сложнее. Почему? Потому что, к сожалению, мы теряем самых сильных и лучших. Так что теперь нам предстоит сконцентрироваться на определенных областях и довести дело до конца. Как бы нам всем не было тяжело", - сказал он.

Прорыв обороны РФ

Эстонская разведка считает, что ВСУ прорвали первую линию обороны в Запорожском направлении в районе Работино.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что в последние недели Вооруженные силы боевыми действиями в Запорожской области, в направлении Работино и Вербовое, смогли истощить оккупантов.

Помимо этого представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что войска Украины за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении. Речь идет об успехах в районе второй линии обороны России.

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