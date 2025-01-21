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За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб

Вторник 21 января 2025 07:31
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За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб Фото: за минувшие сутки россияне потеряли на войне рекордное количество техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 20 на 21 января, россияне потеряли на фронте 1600 солдат, около 300 единиц техники и 130 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 822 030 (+1600) человек ликвидировано;
  • танков - 9833 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 477 (+23) ед;
  • артиллерийских систем - 22 134 (+60) ед;
  • РСЗО - 1262 ед;
  • средства ПВО - 1050 (+1) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 898 (+130) ед;
  • крылатых ракет - 3051 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 682 (+194) ед;
  • специальной техники - 3710 (+4) ед.

За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), в течение суток захватчики имели успех на трех направлениях в Донецкой области.

Агрессор начал чаще обстреливать Черниговскую и Сумскую области, чтобы заставить ВСУ охранять госграницу в этих областях.

Кроме того, утром 21 января в Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы атак баллистического вооружения.

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За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб
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