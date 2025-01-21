За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб

За сутки с 20 на 21 января, россияне потеряли на фронте 1600 солдат, около 300 единиц техники и 130 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), в течение суток захватчики имели успех на трех направлениях в Донецкой области.

Агрессор начал чаще обстреливать Черниговскую и Сумскую области, чтобы заставить ВСУ охранять госграницу в этих областях.

Кроме того, утром 21 января в Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы атак баллистического вооружения.

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