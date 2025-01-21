За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб
Фото: за минувшие сутки россияне потеряли на войне рекордное количество техники (Getty Images)
За сутки с 20 на 21 января, россияне потеряли на фронте 1600 солдат, около 300 единиц техники и 130 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 822 030 (+1600) человек ликвидировано;
- танков - 9833 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 20 477 (+23) ед;
- артиллерийских систем - 22 134 (+60) ед;
- РСЗО - 1262 ед;
- средства ПВО - 1050 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 898 (+130) ед;
- крылатых ракет - 3051 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 682 (+194) ед;
- специальной техники - 3710 (+4) ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ
По данным Института изучения войны (ISW), в течение суток захватчики имели успех на трех направлениях в Донецкой области.
Агрессор начал чаще обстреливать Черниговскую и Сумскую области, чтобы заставить ВСУ охранять госграницу в этих областях.
Кроме того, утром 21 января в Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы атак баллистического вооружения.
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