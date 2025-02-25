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РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

Вторник 25 февраля 2025 08:35
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РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев Иллюстративное фото: РФ усиливает наступление на юге и востоке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 98 боестолкновений. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 85 авиаударов, сбросив 117 КАБ. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, в том числе 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2438 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

  • Галагановка Черниговской области;
  • Гуляйполе, Каменское Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка и Крымского.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 13 атак в направлении Константинополя и Бурлацкого.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах Малых Щербаков и Каменского.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории и успешно отбили два наступательных действия врага на Приднепровском направлении, в сторону населенного пункта Садовое.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

На Северском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 34 авиаударов, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 375 обстрелов, 17 из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 11 штурмовых действий захватчиков.
РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления и вражескому зенитному ракетному комплексу "Бук-M3".

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, два средства ПВО, 122 БпЛА оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

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