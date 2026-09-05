RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ВСУ сделали заявление о перемирии на фронте: задачи выполняют в полном объеме

10:27 05.09.2026 Сб
1 мин
В командовании объяснили, почему одностороннее прекращение огня опасно
aimg Мария Науменко aimg Ульяна Безпалько
Фото: украинские военные (Getty Images)

Вооруженные Силы Украины не прекращают выполнение задач оборонной операции. В командовании подчеркнули, что режим тишины должен быть взаимным.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций ВС, передает РБК-Украина.

Как отметили в ведомстве, украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи оборонной операции в полном объеме.

"Вооруженные Силы Украины продолжают выполнять определенные задачи по обороне Украины по плану", - сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

Там подчеркнули, что режим прекращения огня не может действовать только в одностороннем порядке. По словам представителя ведомства, такой формат также не может быть несимметричным.

""Режим прекращения огня" не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья наших военнослужащих. Следовательно, задачи оборонной операции выполняются в полном объеме", - добавил собеседник.

Что предшествовало

Инициатива относительно временного воздушного перемирия прозвучала накануне визита американских представителей в Украину и Россию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на этот период воздержаться от воздушных ударов.

Он отметил, что целью Киева является сделать визит "максимально конструктивным и содержательным".

Однако утром 5 сентября Минобороны РФ сообщило о новых ударах по Украине, фактически подтвердив, что Москва не поддержала предложенный формат временной тишины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаПеремирие России и УкраиныВооруженные силы УкраиныРежим прекращения огня