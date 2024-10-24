В ВСУ сделали заявление о коррупции в ТЦК

Сухопутные войска ВСУ способствуют наказанию коррупционеров в системе мобилизации. Для этого налажено сотрудничество с правоохранительными органами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Он отметил, что нулевая толерантность к коррупции - единственное, что позволит искоренить злоупотребления в системе комплектования. "За последние месяцы командование Сухопутных войск наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами по разоблачению фактов предоставления/получения неправомерной выгоды в системе мобилизации", - добавил Павлюк. По его словам, Сухопутные войска наращивают усилия для наказания всех коррупционеров. "Резонансные задержания нарушителей закона происходят при прямой инициативе и всестороннего содействия командования Сухопутных войск на всех этапах", - добавил Павлюк.