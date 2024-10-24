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В ВСУ сделали заявление о коррупции в ТЦК

Четверг 24 октября 2024 21:50
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В ВСУ сделали заявление о коррупции в ТЦК Фото: Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сухопутные войска ВСУ способствуют наказанию коррупционеров в системе мобилизации. Для этого налажено сотрудничество с правоохранительными органами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Он отметил, что нулевая толерантность к коррупции - единственное, что позволит искоренить злоупотребления в системе комплектования.

"За последние месяцы командование Сухопутных войск наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами по разоблачению фактов предоставления/получения неправомерной выгоды в системе мобилизации", - добавил Павлюк.

По его словам, Сухопутные войска наращивают усилия для наказания всех коррупционеров.

"Резонансные задержания нарушителей закона происходят при прямой инициативе и всестороннего содействия командования Сухопутных войск на всех этапах", - добавил Павлюк.

Схема сотрудников ТЦК в Киеве

Напомним, сегодня, 24 октября, стало известно, что украинские правоохранители разоблачили схему в Голосеевском районном ТЦК в Киеве.

Участники схемы "продавали" мужчинам "белые билеты", их стоимость составляла от 2 тысяч до 15 тысяч долларов.

У фигурантов обнаружили более 1 млн долларов наличными.

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ТЦК Коррупция Призыв в армию Мобилизация в Украине
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