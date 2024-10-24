У ЗСУ зробили заяву про корупцію в ТЦК

Сухопутні війська ЗСУ сприяють покаранню корупціонерів у системі мобілізації. Для цього налагоджено співпрацю з правоохоронними органами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Він зазначив, що нульова толерантність до корупції - єдине, що дозволить викорінити зловживання у системі комплектування. "За останні місяці командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання/отримання неправомірної вигоди у системі мобілізації", - додав Павлюк. За його словами, Сухопутні війська нарощують зусилля для покарання всіх корупціонерів. "Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння командування Сухопутних військ на всіх етапах", - додав Павлюк.