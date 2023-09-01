ВСУ утром ударили по вражеским складам россиян в Донецкой области, - Генштаб

Отмечается, что удар был осуществлен около 9 утра.

"Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов оккупантов в поселке Доломитное, что в Донецкой области", - пишет пресс-служба.

Фото: поселок Доломитное, Донецкая область по состоянию на 23:11 31.08 (deepstatemap.live)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 470 захватчиков. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла 263 490 единиц живой силы.

Между тем пограничники показали видео, на котором отработали из минометов по вражеским укреплениям в Харьковской области.