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ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил потери РФ

Пятница 01 сентября 2023 08:11
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ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил потери РФ Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ за сутки ликвидировали еще 470 захватчиков, уничтожили 23 вражеских танков, 23 артсистемы и 9 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 263490 (+470) человек ликвидировано,
  • танков - 4459 (+23) ед.,
  • боевых бронированных машин - 8613 (+9) ед.,
  • артиллерийских систем - 5530 (+23) ед.,
  • РСЗО - 735 (+1) ед.,
  • средства ПВО - 500 ед.,
  • самолетов - 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4421 (+4) ед.,
  • крылатые ракеты - 1445 ед.,
  • корабли /катера - 18 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8009 (+33) ед.,
  • специальная техника - 831 (+1) ед.

Ситуация на фронте на утро

Как проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений на фронтах. Украинские бойцы продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны нанесла за сутки 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по ЗРК противника. Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции оккупантов.

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