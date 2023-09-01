Пограничники показали видео уничтожение оккупантов и их укреплений
Украинские пограничники отработали по укреплению оккупантов в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как рассказали в ведомстве, минометным огнем удалось поразить новые позиции оккупантов.
"Минометный огонь в Харьковской области от бойцов "Стальной границы" разносит новостройки оккупантов вместе со "строителями", - подписано видео.
Ситуация на фронте в Украине
За сутки ВСУ ликвидировали еще 470 захватчиков, уничтожили 23 вражеских танка, 23 артсистемы и 9 бронемашин. При этом, по данным Генштаба, ВСУ продолжают проведение наступательной операции на Мелитопольском направлении на участке Новоданиловка – Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.
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