Войска РФ пытаются перерезать логистические пути ВСУ возле Бахмута: карты ISW

Подразделение российских войск продвинулось в центр Новомихайловки (к юго-западу от Донецка). Российские войска пытаются перерезать украинские линии материально-технического обеспечения, которые проходят в Ивановское с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

4 марта продолжались ограниченные позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся боевых действиях:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;

к западу от Кременной в районе Тернов;

к югу от Кременной в районе Белогоровки и Верхнокаменского.

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 4 марта. Видео с геолокацией, опубликованное 3 марта, показывает, что российские войска продвинулись в центр Ивановского (к западу от Бахмута).

Российские блогеры утверждали, что в западном Ивановском продолжаются боевые действия и что российские войска пытаются перерезать украинские линии материально-технического обеспечения, которые проходят в Ивановское с севера.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжаются:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;

к югу от Бахмута в районе Нью-Йорка и Новоселевки.

Российские войска продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся боев в этом районе 4 марта. Видео с геолокацией, опубликованное 4 марта, показывает, что российские войска продвигались к югу от Орловки (к западу от Авдеевки) возле дороги Орловка-Тоненькое (к западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались:

к западу от Авдеевки в районе Бердичей, Орловки и Тоненького

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города 4 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 4 марта, показывает, что подразделение российских войск продвинулось в центральную Новомихайловку (к юго-западу от Донецка).

Российские блогеры утверждали, что украинские силы удерживают позиции только в западной Новомихайловке и что боевые действия в этом районе продолжаются.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Победы.

Позиционные бои продолжались на западе Донецкой области и в районе границы Донецкой и Запорожской областей 4 марта, но подтвержденных изменений линии фронта в этих районах не было.

Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях:

в западной части Донецкой области в районе Водяного (к северо-востоку от Угледара)

в районе границы Донецко-Запорожской области в районе Пречистовки (к юго-востоку от Великой Новоселки) и Урожайного (к югу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 4 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового (к востоку от Работино).

4 марта Генеральный штаб Украины заявил, что российские войска безуспешно атаковали на левом берегу Херсонской области близ Крынков.