ВСУ уничтожили уже более 98 тысяч россиян: обновленные потери оккупантов

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 590 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 18 декабря ориентировочно составили:
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные за сутки отбили атаки врага в районе 15 населенных пунктов на востоке.
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