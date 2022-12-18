ЗСУ знищили вже понад 98 тисяч росіян: оновлені втрати окупантів

Українські захисники за останню добу знищили ще 590 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 18 грудня орієнтовно склали:
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові за добу відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів на сході.
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