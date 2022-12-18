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ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, - Генштаб

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Воскресенье 18 декабря 2022 07:15
ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, - Генштаб Фото: ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 17 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Середина-Буда и Волковка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная - Харьковской.

На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку и Краснопоповку Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях под огонь противника попали районы более пятнадцати населенных пунктов. В частности это - Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг активных действий не проводил. Для уточнения положения наших войск задействовал БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии двадцать четыре населенных пункта. Среди них - Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Степное, Плавные Запорожской области и Казацкое, Тягинко, Никольское, Херсон и Днепровское Херсонской области.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опросное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны 16 декабря нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области. Так, в населенном пункте Черниговка указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в городе Бердянск - с 30 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 8 районов сосредоточения личного состава, 2 пункта управления и 4 боеприпаса российских оккупантов.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что полномасштабную войну России против Украины можно квалифицировать как затяжной конфликт.

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