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ВСУ уничтожили уже более 98 тысяч россиян: обновленные потери оккупантов

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Украина, Воскресенье 18 декабря 2022 09:51
ВСУ уничтожили уже более 98 тысяч россиян: обновленные потери оккупантов Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 98 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 590 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 18 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 98280 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 2987 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5963 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1948 (+1) ед,
  • РСЗО - 410 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1649 (+1),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
  • специальная техника - 174 (+0).

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные за сутки отбили атаки врага в районе 15 населенных пунктов на востоке.

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