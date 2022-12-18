ВСУ уничтожили уже более 98 тысяч россиян: обновленные потери оккупантов
Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 98 тысяч солдат (Getty Images)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 590 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 18 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 98280 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 2987 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5963 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1948 (+1) ед,
- РСЗО - 410 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1649 (+1),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
- специальная техника - 174 (+0).
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные за сутки отбили атаки врага в районе 15 населенных пунктов на востоке.
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