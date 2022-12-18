ВСУ уничтожили уже более 98 тысяч россиян: обновленные потери оккупантов

Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 98 тысяч солдат (Getty Images)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 590 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 18 декабря ориентировочно составили: личного состава - около 98280 (+590) человек ликвидировано,

танков - 2987 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5963 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1948 (+1) ед,

РСЗО - 410 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1649 (+1),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,

специальная техника - 174 (+0).