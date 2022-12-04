ВСУ уничтожили уже 91 тысячу оккупантов: обновленные потери врага

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 550 оккупантов и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 91 тысячи военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 4 декабря ориентировочно составили:
Напомним, украинские военные за прошедшие сутки отбили 17 атак россиян на востоке нашей страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.