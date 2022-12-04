ВСУ отразили 17 атак россиян на Донбассе, - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили 17 атак россиян в Луганской и Донецкой областях. На Бахмутском направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ .

Отраженые ВСУ атаки

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Новомихайловка Донецкой области.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетные удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.

"Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевку Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из артиллерии подверглись районы более десяти населенных пунктов. Среди них – Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков, Чугуновка и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Макеевка, Площадка и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись, в частности, районам Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Южного, Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Марьинки, Невельского Донецкая область.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Огневому влиянию он подверг районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обороняется. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты также ведут оборону. Совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огонь террора мирных жителей Херсона.

Атаки Вооруженных сил

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян. Также украинские воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии.

Относительно потерь российских оккупантов. По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября этого года в 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, 2 декабря в местную больницу Мелитополя привезли очередную партию раненых и тела погибших оккупантов.

Кроме этого, Генштаб сообщает, что идет мародерство и грабеж местного населения на временно занятых вражескими войсками территориях. Из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты. А в Новониколаевке Запорожской области оккупанты численностью до 100 человек 2 декабря текущего года организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.

Также в населенных пунктах временно занятой Херсонской области российские захватчики угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения для обучения по российской программе.