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ЗСУ знищили вже 91 тисячу окупантів: оновлені втрати ворога

Фото: ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів за добу (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за останню добу знищили ще 550 окупантів та збили ворожий літак. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 91 тисячу військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 4 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 2922 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 5892 (+6) од,
  • артилерійських систем - 1908 (+2) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засоби ППО - 210 (+0) од,
  • літаків - 281 (+1) од,
  • гелікоптерів - 263 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1573 (+1),
  • крилаті ракети - 531 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4479 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

Нагадаємо, українські військові протягом минулої доби відбили 17 атак росіян на сході нашої країни.

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