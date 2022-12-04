ЗСУ знищили вже 91 тисячу окупантів: оновлені втрати ворога

Українські захисники за останню добу знищили ще 550 окупантів та збили ворожий літак. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 91 тисячу військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 4 грудня орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові протягом минулої доби відбили 17 атак росіян на сході нашої країни.
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