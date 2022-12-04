ВСУ уничтожили уже 91 тысячу оккупантов: обновленные потери врага
Фото: ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов за сутки (facebook com MinistryofDefence UA)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 550 оккупантов и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 91 тысячи военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 4 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 91150 (+550) человек ликвидировано,
- танков - 2922 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5892 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1908 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 210 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+1) ед,
- вертолетов - 263 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1573 (+1),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4479 (+7) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Напомним, украинские военные за прошедшие сутки отбили 17 атак россиян на востоке нашей страны.
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