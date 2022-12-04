ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили уже 91 тысячу оккупантов: обновленные потери врага

Новина українською →
Украина, Воскресенье 04 декабря 2022 12:16
ВСУ уничтожили уже 91 тысячу оккупантов: обновленные потери врага Фото: ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов за сутки (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 550 оккупантов и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 91 тысячи военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 4 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 91150 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 2922 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5892 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1908 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 210 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+1) ед,
  • вертолетов - 263 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1573 (+1),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4479 (+7) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Напомним, украинские военные за прошедшие сутки отбили 17 атак россиян на востоке нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии