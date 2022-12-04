ВСУ уничтожили уже 91 тысячу оккупантов: обновленные потери врага

Фото: ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов за сутки (facebook com MinistryofDefence UA)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 550 оккупантов и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 91 тысячи военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 4 декабря ориентировочно составили: личного состава - около 91150 (+550) человек ликвидировано,

танков - 2922 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5892 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1908 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 210 (+0) ед,

самолетов - 281 (+1) ед,

вертолетов - 263 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1573 (+1),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4479 (+7) ед,

специальная техника - 163 (+0).