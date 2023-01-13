Кинбурнская коса: что там происходит и чем усложняется ее освобождение

Украинские военные продолжают боевую работу по освобождению Кинбурнской косы, но она усложняется, в частности, погодными условиями. Между тем, россияне пытаются оттуда вести огонь, но им постоянно мешает наша контрбатарейная работа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Оперативная ситуация заключается в том, что враг время от времени выезжает на позиции, откуда производит обстрелы противоположного берега, но оставаться ему там постоянно мешает наша контрбатарейная работа. И именно поэтому эта работа еще не закончена, поскольку сложные погодные условия… Поэтому жителям и жителям Куцурубской общины нужно быть очень внимательными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги", - отметила Гуменюк.

Она объяснила, что Кинбурнская коса имеет географическую особенность. Поскольку это намыв в большинстве песчаный, поэтому населенные пункты там - это "места, где врагу более или менее удобно располагаться".

"Именно поэтому они пытаются эти населенные пункты использовать как пункты своего базирования. Мы все же продолжаем свою работу, и она усложнена тем, что у нас нет абсолютной информации о наличии там мирных жителей, хотя знаем, что оккупанты пытались их вывезти", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, находиться на косе постоянно оккупанты не могут, потому что украинские бойцы постоянно работают по ним в ответ.

"И они только могут время от времени подтягивать вооружение для проведения боевой работы и немедленно ретируются на Левобережье, с которым по суше соединяется Кинбурнская коса", - добавила Гуменюк.

Напомним, ранее мы писали, что Кинбурнская коса сейчас больше находится под контролем оккупантов, а что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет.

Добавим, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснял, почему освобождение Кинбурнской косы от оккупантов важно.

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