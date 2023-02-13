Минометчики уничтожили российскую пехоту, пытавшуюся наступать (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Наши минометчики 109-й отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр успешно уничтожили вражескую пехоту, пытавшуюся проводить наступательные действия", - говорится в описании под видео.

Напомним, сегодня минометчики и артиллеристы показали, как точными выстрелами уничтожают оккупантов в полях, посадках, окопах.

Также мы писали о том, что украинские военные уничтожили четыре пехотных группы россиян и "приземлили" дрон в районе Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.