ВСУ уничтожили танк оккупантов под Бахмутом. Сырский показал видео

Командующий Сухопутными войсками сообщил, что в Клещеевке украинская аэроразведка установила местонахождение российского танка Т-80 и передала их координаты собратьям.

"Клещеевка. Работает 45-я ОАБр. Российские танки уничтожаем. Слава героям", - написал Сырский.

Ситуация в районе Бахмута

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинские бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении именно на южном фланге.

"Потому что на северном продолжаются упорные бои и враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Поэтому наши наступательные действия были крайне усложнены действиями врага. Ситуация там сложная, но контролируемая", - сказала она.

Российские оккупанты взыскали дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень тяжело. Но ВСУ все равно продвигаются.

Напомним, что в субботу, 12 августа, украинские военные ликвидировали огневое подразделение российских оккупантов на Бахмутском направлении.

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