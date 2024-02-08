ВСУ уничтожили танк и почти 60 оккупантов на левобережье Днепра
Вооруженные силы Украины за последние сутки уничтожили 57 оккупантов и вражеский танк на левобережье Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в заявлении.
Отмечается, что за минувшие сутки получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:
- 57 оккупантов;
- 1 танк;
- 5 пушек;
- 2 миномета;
- 12 единиц автомобильной техники.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 8 февраля, составили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 392 380 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 31 ракету, 14 дронов и 20 ББМ.
За прошедшие сутки, 7 января, на Таврическом направлении наши военные уничтожили 34 единицы вражеской техники россиян. Также нейтрализовали и уничтожили 178 БпЛА разных типов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.