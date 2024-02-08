ЗСУ знищили танк і майже 60 окупантів на лівобережжі Дніпра

Збройні сили України за останню добу знищили 57 окупантів і ворожий танк на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Сили оборони надалі наносять вогневе ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - йдеться в заяві.

Зазначається, що за минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі поменшало на:

57 окупантів;

1 танк;

5 гармат;

2 міномети;

12 одиниць автомобільної техніки.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Протягом минулої доби, 7 січня, на Таврійському напрямку наші військові знищили 34 одиниці ворожої техніки росіян. Також нейтралізували й знищили 178 БпЛА різних типів.