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ВСУ уничтожили еще один самолет и более 60 автомобилей: обновленные потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили еще один самолет и более 60 автомобилей (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне против Украины составляют более 407 тысяч солдат. Также ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет, 63 автомобильной техники и 41 артсистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

Общие боевые потери противника по состоянию на 22 февраля 2024 составили:

  • личного состава - около 407 240 (+1160) человек,
  • танков - 6523 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 12 373 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 9867 (+41) ед,
  • РСЗО - 997 (+5) ед,
  • средства ПВО - 680 (+2) ед,
  • самолетов - 339 (+1) ед,
  • вертолетов - 325 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7596 (+36) ед,
  • крылатые ракеты - 1903 ед,
  • корабли/катера - 25 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12 924 (+63) ед,
  • специальная техника - 1566 (+8) ед.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.  Всего враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов. 

Под вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

По словам начальника пресс-службы 15-го пограничного отряда бригады "Стальная граница" Ивана Шевцова, 40 000 российских военнослужащих “противостоят ВСУ в составе мощной группировки войск”, но эта группа не продвигается.

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