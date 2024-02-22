ВСУ уничтожили еще один самолет и более 60 автомобилей: обновленные потери РФ

Потери России в войне против Украины составляют более 407 тысяч солдат. Также ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет, 63 автомобильной техники и 41 артсистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.
Общие боевые потери противника по состоянию на 22 февраля 2024 составили:
За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов.
Под вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
По словам начальника пресс-службы 15-го пограничного отряда бригады "Стальная граница" Ивана Шевцова, 40 000 российских военнослужащих “противостоят ВСУ в составе мощной группировки войск”, но эта группа не продвигается.
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