Российские войска пытаются продвинуться возле Работино: карты ISW

Российские войска, вероятно, завершили операции по зачистке Авдеевки и, вероятно, захватили Победу и изо всех сил пытаются захватить Ивановское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;

к западу от Кременной в районе Тернов и Торского;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Начальник пресс-службы 15-го пограничного отряда бригады "Стальная граница" Иван Шевцов заявил, что российские войска на линии Купянск-Лиман проводят атаки с использованием бронетехники, включая танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры из-за благоприятных погодных условий на оси.

По словам Шевцова, 40 000 российских военнослужащих “противостоят ВСУ в составе мощной группировки войск”, но эта группа не продвигается.

Заявление Шевцова относительно согласуется с другими украинскими заявлениями, в которых говорится о 40 000 российских военнослужащих на Купянском направлении и всего 57 000 человек на линии Купянск-Лиман по состоянию на 2 февраля.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 21 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Бахмута в районе Выемки;

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки.

Российский военный блогер заявил, что российские войска изо всех сил пытаются захватить Ивановское, поскольку населенный пункт окружен холмами на севере и северо-западе и открытой местностью на востоке и юге.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска сосредотачивают свои усилия на направлении Богдановка-Часов Яр вдоль шоссе O0506 и через Богдановку, к северу и северо-востоку от Ивановского, и вокруг Клещиевки, чтобы обойти высоты к северу и северо-западу от населенного пункта.

Недавно российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Авдеевки и, вероятно, завершили операции по зачистке Авдеевки. Видео с геолокацией, опубликованное 19 февраля, показывает, что российские войска немного продвинулись на восточной окраине Ласточкино (к северо-западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Степового и Ласточкино;

к западу от Авдеевки в районе Северного;

и к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Один российский военный блогер заявил, что российские войска пытаются построить и стабилизировать новую линию обороны на Авдеевском направлении.

По словам ISW, российские войска захватили Победу, небольшой населенный пункт непосредственно к юго-западу от Донецка, не позднее 21 февраля.

Российские и некоторые украинские источники утверждали, что украинские войска были выведены из Победы 20 февраля.

При захвате Победы российские войска перерезали шоссе O0532, которое проходит от недавно захваченной Марьинки (непосредственно к западу от Донецка) через Победу в направлении Константиновки, и российские войска могут попытаться продвинуться к Константиновке вдоль шоссе.

Украинские официальные лица на данный момент никак не прокомментировали сообщения о захвате российскими войсками Победы.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Позиционные бои произошли:

к юго-востоку от Великой Новоселки близ Пречистовки и Золотой Нивы;

к юго-западу от Великой Новоселки близ Новозлатополя.

Недавно российские войска подтвердили продвижение в западной части Запорожской области. Видео с геолокацией, опубликованное 21 февраля, показывает, что российские войска продвинулись в западной части Работино.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 21 февраля, указывают на то, что российские войска также продвинулись к западу от Вербового (к востоку от Работино).

Позиционные бои продолжались вблизи Вербово, Работино и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино и к юго-востоку от Орехова).