ЗСУ знищили ще один літак та понад 60 автомобілів: оновлені втрати РФ

Втрати Росії у війні проти України становлять понад 407 тисяч солдатів. Також ЗСУ за добу знищили ще один літак, 63 автомобільні техніки та 41 артсистему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.
Загальні бойові втрати противника станом на 22 лютого 2024 року склали:
Минулої доби сталося 64 бойових зіткнення. Всього ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів.
Під ворожий артилерійський вогонь потрапило понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
За словами начальника прес-служби 15-го прикордонного загону бригади "Сталевий кордон" Івана Шевцова, 40 000 російських військовослужбовців "протистоять ЗСУ у складі потужного угруповання військ", але ця група не просувається.
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