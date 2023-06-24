Ситуация на фронте сегодня 24 июня

Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 28 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Атаки РФ

В эти сутки, ночью, противник нанес очередной ракетно-авиационный удар по Украине, детализированная информация будет обнародована впоследствии.

За прошедшие сутки враг нанес ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 3 дрона "Shahed", и 4 зенитные управляемые ракеты с С-300 по Запорожью.

Силами и средствами противовоздушной обороны 14 ракет и 2 дрона были уничтожены. Также был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА.

Кроме того, враг нанес 51 авиационный удар и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Павловки Сумской области и Гатища и Плетеневки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Карабаны, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Стукаловка, Обода, Кондратовка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Олейниково, Нескучное, Огирев Нестерное, Плетеновка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и южнее Дибровы. Нанес авиационных ударов в районах Невской Луганской области и Белогоровка и Северского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Хромово, Ивановское, Первомайское и Предтечине. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка и Северное. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия по Угледару и Золотой Ниве. Нанес авиационные удары в районах Золотая Нива, Сторожево, Макаровка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Водяное, Угледар и Сторожево в Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Веселое, Казацкое и Антоновка Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка; Приднепровское, Никополь Днепропетровской области; Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Дорожное, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Берегово, Огромное Херсонской области.

Потери россиян

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 5 средств противовоздушной обороны.

Страной к утру пятницы, 23 июня, потери россиян составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 223 330 военных.

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