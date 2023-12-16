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ВСУ наступают в Запорожской области: карты ISW

Суббота 16 декабря 2023 04:31
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ВСУ наступают в Запорожской области: карты ISW Иллюстративное фото: ВСУ наступают в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские войска сохранили позиции на левом берегу Херсонской области 15 декабря после недавней наземной активности России в этом районе. По предварительной информации, украинские защитники продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

ISW выяснил, что российские войска провели наступательные операции под Купянском 15 декабря и недавно подтвердили наступление. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 14 декабря, показывает, что российские войска продвинулись в северной части Синьковки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российских войск вытеснили украинские войска с позиций к северу от Синьковки и безуспешно атаковали к востоку от населенного пункта.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Синьковки. Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские войска провели неудачную механизированную атаку под населенным пунктом.

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные операции под Купянском, но 15 декабря никаких заявленных или подтвержденных успехов не было.

Министерство обороны России утверждало, что украинские войска безуспешно атаковали близ Синьковки. По их словам, российские войска отразили 27 украинских атак на Купянском направлении за последнюю неделю.

ВСУ наступают в Запорожской области: карты ISWОперация №2 - Донецкая область

По словам ISW, 15 декабря российские войска продолжили наземные атаки к северо-востоку от Бахмута, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Продолжили локальные наступательные операции в районе Бахмута и недавно добились подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 11 декабря, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Клещиевки.

Российские источники все чаще характеризуют локальные российские наступательные действия вокруг Бахмута как операцию по окружению Часового Яра. ISW оценивает, что российские войска находятся по меньшей мере в девяти километрах от Часового Яра.

ВСУ наступают в Запорожской области: карты ISW

ISW обнаружил, что российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 15 декабря и недавно продвинулись вперед. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 15 декабря, показывает, что российские войска продвинулись в районе Степового и Первомайского.

Генштаб Украины 15 декабря сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 45 российских атак к востоку от Новобахмутовки, Степового и Авдеевки и к югу от Северного, Первомайского, и Невельского.

Командующий украинской Таврийской группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска атакуют штурмовыми группами численностью до 20 военнослужащих при поддержке бронетехники на Таврийском направлении (Авдеевка через запад Запорожской области).

ВСУ наступают в Запорожской области: карты ISW

ISW отмечает, что 15 декабря российские войска продолжили наступательные операции западнее и юго-западнее Донецка и недавно добились подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 13 декабря, показывает, что российские войска продвинулись в западной части Марьинки.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 17 российских атак в районе Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

ВСУ наступают в Запорожской области: карты ISW"Южная ось"

По словам ISW, ссылаясь на Министерство обороны России, российские войска отразили две украинские атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей на прошлой неделе.

Генштаб Украины сообщил, что 15 декабря российские войска безуспешно атаковали в районе границы Донецко-Запорожской области к северу от Приютного и недалеко от Старомайорского.

ВСУ наступают в Запорожской области: карты ISW

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, но 15 декабря никаких заявленных или подтвержденных успехов не было.

Министерство обороны России утверждало, что украинские войска безуспешно атаковали близ Работино и западнее Вербового.

ВСУ наступают в Запорожской области: карты ISW

Российские войска проводили наступательные операции на западе Запорожской области, но 15 декабря не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к югу от Работино, к северо-западу от Вербового и к западу от Новопокровки.

Российский источник заявил, что российские войска борются с нехваткой транспорта на Запорожском направлении и что российским войскам не хватает ремонтных баз для техники в тыловых районах.

ВСУ наступают в Запорожской области: карты ISW

По словам института, украинские войска сохранили позиции на левом берегу Херсонской области 15 декабря после недавней наземной активности России в этом районе.

ВСУ наступают в Запорожской области: карты ISW

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