Киргизия начала производить военную технику для нужд РФ, - ISW

В Киргизии началось производство российской бронетехники на первом в стране предприятии оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что предприятие в городе Балыкчи занимается капитальным ремонтом и производством бронированных модификаций грузовых автомобилей ГАЗ-66М. По данным источников, Россия предоставляет часть комплектующих для выпуска машин. Аналитики ISW отмечают, что сборка грузовых автомобилей, вероятно, производится на мощностях российской ремонтной базы.

Местные чиновники отчитались, что предприятие уже вышло на полную производственную мощность. При этом объемы производства держатся в секрете.

Ключевые выводы ISW: