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Киргизия начала производить военную технику для нужд РФ, - ISW

Суббота 16 декабря 2023 05:26
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Киргизия начала производить военную технику для нужд РФ, - ISW Фото: Киргизия начала производить военную технику для нужд РФ (flickr.com/chrisnuan)
Автор: Константин Широкун

В Киргизии началось производство российской бронетехники на первом в стране предприятии оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что предприятие в городе Балыкчи занимается капитальным ремонтом и производством бронированных модификаций грузовых автомобилей ГАЗ-66М. По данным источников, Россия предоставляет часть комплектующих для выпуска машин. Аналитики ISW отмечают, что сборка грузовых автомобилей, вероятно, производится на мощностях российской ремонтной базы.

Местные чиновники отчитались, что предприятие уже вышло на полную производственную мощность. При этом объемы производства держатся в секрете.

Ключевые выводы ISW:

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 декабря опубликовал статью под названием "У Украины есть путь к победе", в которой он утверждает, что военные цели Украины остаются достижимыми, несмотря на все более пессимистические дискуссии на Западе.
  • В ночь с 14 на 15 декабря российские войска нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по Украине.
  • 15 декабря финские власти снова закрыли пограничные контрольно-пропускные пункты Финляндии с Россией на фоне продолжающихся усилий России по ведению гибридной войны с целью организовать искусственный миграционный кризис.
  • Российские войска продолжили наступательные операции под Купянском и в районе Авдеевки, и добились подтвержденных успехов на нескольких направлениях.

Ранее сообщалось, что по данным США, Киргизия помогает РФ обходить экономические санкции. В частности, страна поставляет россиянам подсанкционное оборудование и электронику.

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