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ВСУ уничтожили еще 760 оккупантов и вертолет: обновленные потери России

Фото: ВСУ уничтожили более 163 тысяч российских военных (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за сутки уничтожили еще 760 российских оккупантов. Кроме того, военные "приземлили" вражеский вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 17 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 163 320 (+760) человек ликвидировано,
  • танков - 3506 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6823 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 2552 (+13) ед,
  • РСЗО - 504 (+1) ед,
  • средства ПВО - 265 (+0) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2145 (+0),
  • крылатые ракеты - 907 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5401 (+7) ед,
  • специальная техника - 258 (+1)

Напомним, за минувшие сутки украинские военные отбили более 70 атак россиян на пяти направлениях, а также уничтожили пять пунктов управления оккупантов.

Кроме того, аналитики ISW считают, что российское наступление на Бахмут достигает кульминации, а оккупанты готовятся к контратакам ВСУ в Запорожской области.

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