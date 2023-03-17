ВСУ уничтожили еще 760 оккупантов и вертолет: обновленные потери России

Украинские защитники за сутки уничтожили еще 760 российских оккупантов. Кроме того, военные "приземлили" вражеский вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 17 марта ориентировочно составили:

Напомним, за минувшие сутки украинские военные отбили более 70 атак россиян на пяти направлениях, а также уничтожили пять пунктов управления оккупантов.

Кроме того, аналитики ISW считают, что российское наступление на Бахмут достигает кульминации, а оккупанты готовятся к контратакам ВСУ в Запорожской области.

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