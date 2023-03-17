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ЗСУ знищили ще 760 окупантів та вертоліт: оновлені втрати Росії

Фото: ЗСУ знищили понад 163 тисячі російських військових (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків - 3506 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
  • артилерійських систем - 2552 (+13) од,
  • РСЗВ - 504 (+1) од,
  • засоби ППО - 265 (+0) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 290 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 258 (+1)

Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили понад 70 атак росіян на п'ятьох напрямках, а також знищили п'ять пунктів управління окупантів.

Крім того, аналітики ISW вважають, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації, а тим часом окупанти готуються до контратак ЗСУ у Запорізькій області.

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