ЗСУ знищили ще 760 окупантів та вертоліт: оновлені втрати Росії

Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили понад 70 атак росіян на п'ятьох напрямках, а також знищили п'ять пунктів управління окупантів.
Крім того, аналітики ISW вважають, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації, а тим часом окупанти готуються до контратак ЗСУ у Запорізькій області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.