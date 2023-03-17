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Российское наступление на Бахмут достигает кульминации: карты боев от ISW

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Пятница 17 марта 2023 03:48
Российское наступление на Бахмут достигает кульминации: карты боев от ISW Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Российское наступление на Бахмут, вероятно, достигает кульминации, а в Запорожской области захватчики готовятся к украинскому контрнаступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Донецкой областях

16 марта российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные операции вблизи Гряниковки (17 км северо-восточнее Купянска), Кременной, Кузьминого (3 км юго-западнее Кременной). , Белогоровка (10 км к югу от Кременной), Верхнекаменское (20 км к югу от Кременной) и Спорное (25 км к юго-востоку от Кременной).

Опубликованные 16 марта геолокационные кадры, на которых показано, как украинские силы наносят удар по российской машине МТ-ЛБ к западу от Краснопоповки (6 км к северо-западу от Кременной), указывают на ограниченное наступление россиян к северо-западу от Кременной.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска активны вблизи Гряниковки, Белогоровки и Спорного. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска пытались продвинуться в направлении Макеевки, Невского, Терного, Ямполевки и Белогоровки (все в пределах 22 км северо-западнее Кременной), но не уточнил результат попыток продвижения.

На записях, опубликованных 14 марта беспилотником, якобы видно, как российские силы 2-го корпуса армии так называемой "ЛНР" наносят удары по украинским силам на Лисичанском направлении на западе Луганской области.

Российское наступление на Бахмут достигает кульминации: карты боев от ISW

Бои на Донбассе

16 марта русские войска продолжали наступление в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, показывают, что российские войска продвинулись северо-западнее Бахмута на северном берегу Северного водохранилища.

Геолокированные изображения дополнительно подтверждают заявление владельца "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что его войска захватили Железянское (9 км к северо-западу от Бахмута) 15 марта. Съемки боевых действий с геолокацией, опубликованные 16 марта, подтверждают, что российские войска также незначительно продвинулись вблизи Курдюмовки, в 13 км юго-западнее Бахмута.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что, хотя российские силы могут добиться небольших тактических успехов в Бахмуте, они испытывают высокие затраты живой силы и техники.

16 марта российские "военкоры" заявили, что российские войска продолжают расширять свой контроль над территорией северо-западнее Бахмута после взятия Железянского и продолжающиеся бои в промышленном комплексе АЗОМ.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-западу от Бахмута близ Орехово-Василовки (12 км к северо-западу), Григоровки (7 км к северо-западу), Богдановки (5 км к северо-западу); и к западу от Бахмута у Ивановского (5 км к западу).

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый отметил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 42 наземных удара по Бахмуту. Относительно более медленные темпы российских атак на Бахмут и его окрестности 16 марта в сочетании с относительно меньшим количеством заявлений России о продвижении в этом районе подтверждают оценку ISW от 15 марта о том, что наступление группы "Вагнера" на Бахмут, вероятно, близится к кульминации.

16 марта российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия у самой Авдеевки; в районе Авдеевки вблизи Каменки (4 км северо-восточнее Авдеевки), Степное (7 км северо-западнее Авдеевки); и Северное (5 км к западу от Авдеевки), на северо-западной окраине Донецка вблизи Невельского, Нейталового и Первомайского; и на юго-западной окраине г. Донецка возле г. Марьинка.

Российские источники утверждали, что их войска полностью захватили Красногоровку (9 км к северу от Авдеевки) и что это усугубило ситуацию для украинской группировки в Авдеевке.

Визуальных подтверждений захвата Красногоровки на 16 марта ISW не наблюдает. Российский военный блоггер утверждает, что российские войска продолжают наземные атаки на северо-западную окраину Донецка в направлении Первомайского с линии Пески-Водяное. Один российский источник утверждал, что российские войска в Марьинке предполагают украинское контрнаступление в селе и находятся в состоянии постоянной готовности.

16 марта российские войска продолжили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка) и что российские войска готовятся возобновить более широкие наступательные действия на Угледар.

ISW ранее сообщал об ухудшённом состоянии российских сил, действующих вокруг Угледара, и очень маловероятно, что поврежденные военно-морская пехота и элементы Восточного военного округа, которые сейчас дислоцируются на западе Донецкой области, смогут возобновить успешные наступательные операции в ближайшее время.

16 марта Министерство обороны России заявило, что российский БПЛА "Орлан-10" обнаружил и уничтожил украинский взвод, передислоцировавшийся в район Пречистовки к западу от Угледара.

Российское наступление на Бахмут достигает кульминации: карты боев от ISWРоссийское наступление на Бахмут достигает кульминации: карты боев от ISW

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что украинские войска совершили локализованные штурмы в Запорожской области 15 марта. 15 марта российские военные блоггеры расширили кадры с геолокацией, на которых показано, как украинские войска (вероятно, меньше роты) атакуют позиции россиян примерно в шести километрах южнее Орехова.

Российские источники утверждают, что украинские войска пытались атаковать позиции российского 70-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) вблизи Новоданиловки (5 км к югу от Орехова), позиции 291-го мотострелка -а мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного ВО) и 22-я бригада спецназа близ Пологов (34 км юго-восточнее Орехова).

Российские источники утверждали, что российские силы отразили украинские штурмы, уничтожили до пяти украинских танков и две бронемашины, ранили и убили украинских военных. Оккупационный депутат Запорожской области Владимир Рогов охарактеризовал украинские штурмы под Пологами как разведывательную операцию.

Известный российский "военкор" 16 марта заявил, что украинские силы перешли к позиционным боям в районе Гуляйполя после якобы неудачного штурма в районе Орехова и Родов и что российские силы отбили украинскую диверсионно-разведывательную группу вблизи Васильевки (38 км). Другой российский военный блоггер заявил, что 16 марта украинские войска продолжили штурм Родов.

Российские источники утверждали, что российские войска расширяют укрепление в Запорожской области на фоне продолжающихся дискуссий России о возможном контрнаступлении Украины в этом районе. Сообщается, что 16 марта известный российский военкор посетил оккупированную Россией Запорожскую область и заявил, что российские войска установили в этом районе значительные укрепления.

Он утверждал, что прошел километры противотанковых рвов и целых 50 рядов зубов драконов по маршруту от Энергодара до Мелитополя до Токмака (вероятно, трассы Т0805 и Т0401). "Военкор" утверждал, что также встречался с подразделениями 83-й десантно-штурмовой бригады и добровольческого батальона имени Шаймуратова из Башкортостана в неустановленном районе Запорожской области.

Российские источники продолжали утверждать, что украинские войска планируют провести контрнаступление на юге Украины, чтобы перекрыть российский сухопутный коридор в Крым. ISW продолжает оценивать, что российские войска значительно расширяют полевые укрепления в более широком районе Мелитополя, чтобы защитить российские наземные линии связи (GLOC), соединяющиеся с логистическими узлами в Токмаке и Энергодаре, а также проходящую через Мели автомагистраль E58 случае потенциальное украинское контрнаступление.

Украинские источники сообщили, что 16 марта российские силы увеличили свое военно-морское присутствие в Черном море. Украинский Генштаб сообщил, что у российских сил 21 военно-морской корабль в боевой готовности в Черном море, 5 из которых несут 32 ракеты "Калибр".

Текущее присутствие российского военно-морского флота в Черном море знаменует заметное увеличение по сравнению с сообщениями о 13 российских военно-морских кораблях в Черном море 15 марта.

В Южном оперативном командовании Украины сообщили, что большее, чем обычно, присутствие ВМС России может быть демонстративным ответом на заявления США об изъятии беспилотника MQ-9 Reaper, который два российских самолета Су-27 сбили над Черным морем 14 марта. Представитель Минобороны США заявил, что российские военно-морские корабли находятся на месте падения беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море.

16 марта российские войска продолжали регулярные обстрелы западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Херсонской областях. Генштаб Украины сообщил, что российские войска нанесли удары по целям вблизи Херсона и Запорожья.

Российское наступление на Бахмут достигает кульминации: карты боев от ISWРоссийское наступление на Бахмут достигает кульминации: карты боев от ISW

Напомним, что за 16 марта ВСУ уничтожили три пункта управления и две радиолокационные станции РФ.

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