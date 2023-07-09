Ситуация на фронте сегодня 9 июля

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские БПЛА типа Shahed. В результате боевой работы ПВО Сил обороны Украины уничтожены 5 этих ударных дронов.

Часть ударных БпЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также, враг нанес 52 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате обстрела российскими военными Лимана, 8 гражданских людей погибли и 13 ранены.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волковки Сумской области и Милового и Ветеринарного Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Карповичи, Гремяч Черниговской области; Мирополье, Зноб-Новгородское, Белополье Сумской области и Гранов, Гатище, Волчанск, Варваровка, Кирпичное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Кисловки Харьковской области и Новоегоровки – Луганской. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Новолюбовки, Невского, Белогоровки Луганской области и Дибровы, Спорного и Ивановки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздолевка, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Дружковка, Белая Гора, Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершал безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Степное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Северного. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Благодатного и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Казацкого Херсонской области и Орехова Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе Запорожской области; Гавриловка, Антоновка, Золотая Балка Херсонской области и Херсон; Ивановка, Очаков Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.