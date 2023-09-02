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Ощущают нехватку солдат? В России отлавливают мигрантов и вручают им повестки, - ISW

Суббота 02 сентября 2023 04:35
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Ощущают нехватку солдат? В России отлавливают мигрантов и вручают им повестки, - ISW Фото: в России отлавливают мигрантов и вручают им повестки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские власти продолжают преследовать мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ, чтобы привлечь их для прохождения военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики ISW, опираясь на ряд источников, отмечают, что российские власти в Красноярском крае задержали 21 мигранта с российским гражданством, не состоящих на учете в военкоматах, и выдали 18 из них военные повестки.

Кроме того, российские силовики провели рейды в торговых центрах и на рынках Нижегородской области, вручив военные повестки 50 мигрантам, которые недавно получили российское гражданство.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские силы продолжили наступательные операции под Бахмутом и на юге Запорожской области. Подтверждено, что ВСУ 1 сентября добились некоторых успехов.
  • Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом и на линии Авдеевка-Донецк, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.
  • Российские оккупационные власти объявили 1 сентября, что голосование по региональным выборам в России началось на оккупированной части Украины и продолжится в различных формах до 10 сентября.
  • Российские чиновники продолжают усилия по принудительному привитию украинской молодежи российской культуры и идентичности путем интеграции школ оккупированной части Украины в российскую систему образования.

Напомним, что за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 470 захватчиков, уничтожили 23 вражеских танка, 23 артсистемы и 9 бронемашин.

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