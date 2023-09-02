Ощущают нехватку солдат? В России отлавливают мигрантов и вручают им повестки, - ISW

Российские власти продолжают преследовать мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ, чтобы привлечь их для прохождения военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики ISW, опираясь на ряд источников, отмечают, что российские власти в Красноярском крае задержали 21 мигранта с российским гражданством, не состоящих на учете в военкоматах, и выдали 18 из них военные повестки.

Кроме того, российские силовики провели рейды в торговых центрах и на рынках Нижегородской области, вручив военные повестки 50 мигрантам, которые недавно получили российское гражданство.

Ключевые выводы ISW: