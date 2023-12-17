Ситуация на фронте сегодня 17 декабря

В Украине на фронте в течение суток зафиксированы 95 боевых столкновений. Защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 4 ракетных и 72 авиационных ударов, осуществил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 34 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БпЛА уничтожены.

Также, за текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар 7 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.

Авиационным ударам подверглись: Бологовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Миньковка, Дружба, Северное, Нью-Йорк, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 14 атак врага у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 6 атак оккупантов в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 12 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь успешно отражены 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 средства противовоздушной обороны, 13 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

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