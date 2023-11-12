Украинские войска продвинулись на Мелитопольском направлении: карты боев ISW

Украинские военные продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. ВСУ атаковали северо-западнее Вербового и вблизи Новопокровки и заставили россиян отойти с тактических высот.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

11 ноября российские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но ни одного заявленного или подтвержденного продвижения не совершили.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении северо-восточнее Петропавловки и близ Синьковки, Ивановки и Стельмаховки и на Лиманском направлении возле Надежды, Новоегоровки, Невского, Серебрянского лесничества.

Спикер Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что главная цель России на Купянско-Лиманском направлении – захват города Купянск.

Бои в Донецкой области

11 ноября российские войска продолжили штурм вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного наступления. Генштаб ВСУ, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Командир украинской роты, воюющий в районе Бахмута, заявил, что российские войска безуспешно пытаются отбить позиции у железной дороги вблизи Клищиевки, а российские " военкоры" утверждали, что силы РФ преследуют цель захватить доминирующие тактические высоты вблизи Клещиевки.

Он добавил, что российские войска используют различные типы живой силы, включая мобилизованную, рядовую армию и контрактников, для наступления вблизи Бахмута.

Генштаб ВСУ сообщил, что 11 ноября украинские войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 10 ноября, показывают, что российские войска якобы продвинулись к восточной Степной (3 км северо-западнее Авдеевки), через железнодорожный путь к юго-востоку и в полосу деревьев к северу.

Российские источники преимущественно утверждали, что войска РФ якобы укрепили позиции на восточной окраине Степного и продвинулись к югу от Авдеевки в районе ресторана "Царское охота".

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к востоку от Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского и к югу от Тоненького.

Представитель Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск полковник Александр Штупун отметил, что российские войска увеличили количество наземных атак вблизи Авдеевки за минувшие сутки.

Российские источники утверждали, что украинские силы контратаковали с Новокалинового в направлении Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и к северо-востоку от Водяного 10 ноября.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска нанесли наземные удары при поддержке авиации вблизи Марьинки, Новомихайловки и Угледара.

"Южная ось"

Украинский Генштаб сообщал о неудачных российских штурмах вблизи Золотой Нивы и Старомайорского. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ атаковали вблизи Старомайорского и Новодонецкого (11 км юго-восточнее Великой Новоселки), но не продвинулись.

11 ноября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы атаковали северо-западнее Вербового и близ Новопокровки и заставили российские войска отойти с тактических высот в Вербовом и вдоль дороги Новопокровка-Пологи.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботиного. Один российский блоггер утверждал, что войска РФ атаковали к западу от Роботиного, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали у Поймы и Песчановки на левом берегу Херсонской области и имели частичный успех в лесных массивах к югу от Крынок, где продолжаются бои.