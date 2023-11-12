Из-за потерь техники РФ во время штурмов опирается на пехоту, - ISW

Черех большие потери техники и недостаток обученного персонала Россия все чаще опирается на пехоту во время штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

11 ноября один военный блогер подчеркнул, что российская практика проведения тактических штурмов с целью штурма украинских укреплений в лесных массивах Донбасса не приведет к более широкому оперативному прорыву где угодно на фронте. Он отметил, что нет возможности подготовить достаточное количество российского персонала для интенсивного фронтового наступления, необходимого для продвижения в Украине.

Другой военкор в ответ утверждал, что российские военные вот-вот переживут настоящий ренессанс пехотного боя, поскольку вблизи линии фронта становится меньше танков, боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР).

Первый военный блоггер ответил на комментарий о "возрождении пехоты" и отметил, что это наблюдение является негативным отражением потерь российской техники и плохой координации на передовой, что повлекло за собой зависимость от тактики штурма.

Telegram-канал, связанный с российским спецназом, также посетовал, что зависимость от фронтовых ударов под руководством пехоты наносит ущерб всем дислоцирующимся в Украине подразделениям спецназа. Силы спецназа не предназначены для проведения таких штурмов под руководством пехоты как стандартная российская мотострелковая пехота, и некоторые российские источники явно разочарованы последствиями неправильного применения таких элементов спецназа.

"Ранее ISW отмечала, что российские силы все больше полагаются на такие фронтовые атаки под руководством пехоты, вероятно, чтобы компенсировать нехватку надлежаще подготовленного персонала и из-за массовых потерь техники. Похоже, что российский Генштаб в значительной степени полагается на фронтальные наступления как преобладающую тактику в Украине как важную часть российского решения проблем "военного паритета", - отметили аналитики.

Ключевые выводы отчета:

Российские войска в ночь с 10 на 11 ноября впервые за 52 дня нанесли серию ракетно-беспилотных ударов по Украине по Киевской области.

Сообщается, что Главное управление военной разведки (ГУР) Украины было причастно к как минимум одному из трех ударов по территории России 10-11 ноября.

Продолжающаяся дискуссия российского милблогера о широкомасштабных фронтовых наступлениях под руководством российской пехоты подчеркивает вызовы, с которыми Россия столкнется в использовании массированных пехотных нападений для компенсации проблем, способствующих текущей позиционной войне, определенной украинским главнокомандующим генералом Валерием Залужным.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, похоже, все больше отвергает своего старшего сына, 18-летнего Ахмата Кадырова, в пользу младшего сына Адама Кадырова.

Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, близ Бахмута, близ Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись в районе Авдеевки.

Сообщается, что российские власти запустили еще одну широкомасштабную волну криптомобилизации.

Российские власти продолжают пытаться заполнить рабочей силой и искусственно изменить демографию оккупированной Украины.

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