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Бойцы ССО уничтожили новейший российский танк Т-90 (видео)

Новина українською →
Пятница 21 апреля 2023 08:26
Бойцы ССО уничтожили новейший российский танк Т-90 (видео) Фото: бойцы ССО уничтожили новейший российский танк Т-90 (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Силах специальных операций показали "охоту" на вражеские танки. На этот раз бойцам удалось подорвать российский новейший Т-90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

"Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался. Не колеблясь, наши воины добили вражескую технику из противотанковых средств", - говорится в описании под видео.

Дополнительно

Т-90 - это современный российский основной боевой танк. Он оборудован комплексом "Айнет", позволяющим вести огонь снарядами с дистанционным подрывом. Эти снаряды превосходят обычные осколочно-фугасные 3ОФ26 в 5-7 раз по эффективности поражения живой силы.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные на Лимано-Купянском направлении уничтожили новейший российский танк "Прорыв".

Также мы показывали, как ВСУ из Javelin уничтожили российский Т-90.

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