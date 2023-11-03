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Оккупанты ударили ракетой по поселку в Запорожской области: 11 раненых

Заречное, Пятница 03 ноября 2023 18:16
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Оккупанты ударили ракетой по поселку в Запорожской области: 11 раненых Фото: оккупанты ударили ракетой по поселку в Запорожской области (t.me/komish_gromada)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты сегодня, 3 ноября, утром нанесли ракетный удар по поселку Заречное Запорожской области. В результате атаки 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Камышевахский поселковый совет в Telegram.

По данным ведомства, удар враг нанес сегодня в 10:14. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, несколько зданий разрушены.

Фото: последствия обстрела Заречного (t.me/komish_gromada)

"Ранения разной степени тяжести получили одиннадцать мирных жителей, им предоставляется необходимая медицинская помощь", - отметили в поселковом совете.

Оккупанты ударили ракетой по поселку в Запорожской области: 11 раненыхФото: Заречное на карте (нажмите, чтобы увеличить)

При этом владельцам поврежденного имущества уже выдали стройматериалы для ремонта.

Обстрелы Запорожской области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую область. Для этого они используют артиллерию, реактивные системы залпового огня и не только.

В частности, недавно в одном из населенных пунктов россияне артобстрелом убили 52-летнего мужчину.

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Запорожская область Война России против Украины ракетный удар
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