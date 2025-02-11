За сутки армия РФ потеряла почти 1400 солдат и много техники, - Генштаб
За сутки оккупационные войска РФ потеряли еще 1390 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 44 артсистемы, 132 дрона и 169 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
По данным военного ведомства, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 851 880 (+1 350) чел;
- танков - 10 014 (+13) ед;
- боевых бронированных машин - 20 844 (+31) ед;
- артиллерийских систем - 22 923 (+44) ед;
- РСЗО - 1 275 (+2) ед;
- средства ПВО - 1060 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 755 (+132) ед;
- крылатых ракет - 3 056 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 36 807 (+169) ед;
- специальной техники - 3 741 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер вчерашнего дня, 10 февраля, на фронте произошло 127 боевых столкновений. Самой горячей была ситуация на Покровском направлении. Там с начала вчерашних суток украинские воины остановили 40 штурмовых действий противника.
Отметим, что за прошедший день российские захватчики нанесли два ракетных и 77 авиационных ударов. Кроме этого, было привлечено более тысячи дронов-камикадзе и осуществлено более 5 тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.