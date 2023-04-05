RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили пушку "Гиацинт-Б", из которой россияне били по Херсонской области (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили пушку "Гиацинт-Б", из которой россияне били по Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку "Гиацинт-Б". При помощи нее враг атаковал населенные пункты Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

"Артиллеристы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова уничтожили орковскую пушку 2A36 "Гиацинт-Б", которая обстреливала мирные села Херсонской области", - рассказывают в ВМФ.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные за прошедшие сутки уничтожили две системы противовоздушной обороны россиян.

Также мы писали, что пограничники вместе с военными отбили "мясной штурм" россиян в Бахмуте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единый домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВМФВойна России против Украины