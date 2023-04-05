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ЗСУ знищили гармату "Гіацинт-Б", з якої росіяни били по Херсонській області (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили гармату "Гіацинт-Б", з якої росіяни били по Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські артилеристи знищили російську гармату "Гіацинт-Б". За її допомогою ворог атакував населені пункти Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

"Артилеристи 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили орківську гармату 2A36 "Гіацинт-Б", яка обстрілювала мирні села Херсонської області", - розповідають у ВМФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові минулої доби знищили дві системи протиповітряної оборони росіян.

Також ми писали, що прикордонники разом із військовими відбили "м'ясний штурм" росіян у Бахмуті.

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