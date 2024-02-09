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ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника россиян в Херсонской области (видео)

Херсонская область, Пятница 09 февраля 2024 20:43
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ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника россиян в Херсонской области (видео) Фото: ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника россиян в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские защитники сегодня, 9 февраля, уничтожили два разведывательных беспилотника россиян. Дроны сбили в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как сообщается, в течение дня 9 февраля в Херсонской области воинами зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных БПЛА - "ZALA" и "Supercam".

На видео украинские бойцы зафиксировали уничтожение одного из вражеских беспилотников.

Потери РФ в Украине

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 393 290 военных.

В частности, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 417 российских террористов на Таврическом направлении и нейтрализовали 224 БПЛА разных типов.

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