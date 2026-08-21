ВСУ уничтожили базу российских дронов и оставили врага без связи в Крыму

Силы обороны Украины поразили целый ряд важных объектов российских оккупантов. В частности, место хранения и запуска беспилотников, пункты управления, склад и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Удары производились в течение 20 августа и в ночь на 21 августа. Украинским воинам удалось успешно поразить:

место хранения, подготовки и пуска ударных дронов в районе города Донецка;

склад материально-технических средств оккупантов в населенном пункте Новосельское на территории временно оккупированного Крыма;

два пункта управления - в Запорожском (Донеччина) и Кобыльном (Запорожская область).

Отдельно подразделения сил обороны уничтожили шесть наземных ретрансляторов, которые россияне использовали для управления ударными беспилотниками типа "Герань"/"Гербера" на территории Крыма. В частности, два поразили в Стерегущем, три - в районе Оленевки и один - в Черноморском.

Как пояснили в Генштабе, такие наземные ретрансляторы обеспечивают передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, что позволяет врагу расширять дальность и устойчивость применения дронов.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует", - говорится в заявлении.