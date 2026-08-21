ua en ru
Пт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ уничтожили базу российских дронов и оставили врага без связи в Крыму

16:10 21.08.2026 Пт
2 мин
Уничтоженная техника помогала оккупантам увеличить дальность применения беспилотников
aimg Валерий Ульяненко
ВСУ уничтожили базу российских дронов и оставили врага без связи в Крыму Фото: ВСУ поразили ряд вражеских объектов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины поразили целый ряд важных объектов российских оккупантов. В частности, место хранения и запуска беспилотников, пункты управления, склад и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Удары производились в течение 20 августа и в ночь на 21 августа. Украинским воинам удалось успешно поразить:

  • место хранения, подготовки и пуска ударных дронов в районе города Донецка;
  • склад материально-технических средств оккупантов в населенном пункте Новосельское на территории временно оккупированного Крыма;
  • два пункта управления - в Запорожском (Донеччина) и Кобыльном (Запорожская область).

Отдельно подразделения сил обороны уничтожили шесть наземных ретрансляторов, которые россияне использовали для управления ударными беспилотниками типа "Герань"/"Гербера" на территории Крыма. В частности, два поразили в Стерегущем, три - в районе Оленевки и один - в Черноморском.

Как пояснили в Генштабе, такие наземные ретрансляторы обеспечивают передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, что позволяет врагу расширять дальность и устойчивость применения дронов.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует", - говорится в заявлении.

Напомним, в эту ночь украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Перми и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. Известно о поражении российского самолета Су-34.

Кроме того, в ночь на 21 августа серия взрывов прогремела в оккупированном Крыму. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Больше всего взрывов было слышно вблизи Симферополя и в районе Таврической ТЭС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым Генштаб ВСУ Война в Украине Дрони
Новости
Келлог прибыл с визитом в Украину
Келлог прибыл с визитом в Украину
Аналитика
Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором