Силы обороны поразили самолет Су-34, аэродром и НПЗ в России

Украинские дроны в эту ночь поразили нефтеперерабатывающий завод в Перми и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. Подтверждено поражение российского самолета Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Что поразили этой ночью

"Продолжаем нашими дальнобойными санкциями возвращать последствия войны туда, откуда она пришла", - написал глава государства.

По его словам, дипзабастовки достигли нефтеперерабатывающего завода в Перми. Расстояние до цели составило более 1600 км от границы.

Второй целью стал военный аэродром Мариновка в Волгоградской области России. Также есть результаты ударов в акватории Черного моря.

Подтверждены результаты предварительных ударов

Президент рассказал и о последствиях атак, произошедших ранее:

на аэродроме "Ахтубинск" поврежден российский самолет Су-34, расстояние до цели - около 600 километров от линии фронта;

в Приморско-Ахтарске, около 180 километров, поражено место хранения, подготовки и пуска ударных дронов, которыми россияне бьют по украинцам.

"Спасибо всем подразделениям наших Сил обороны Украины за точность и меткость. Слава Украине!" - поблагодарил военных Владимир Зеленский.

Обновлено. В Генштабе ВСУ добавили, что после ударов по НПЗ в Перми возник пожар.

Завод перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции.

Глубина переработки нефти составляет около 98 процентов – это один из самых высоких показателей среди всех нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ", - Генштаб.

Что касается степени повреждений на аэродроме, то она еще уточняется.

Предыстория ударов по России

Напомним, в ночь на 21 августа над оккупированным Крымом раздалась серия взрывов , а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Больше взрывов зафиксировали вблизи Симферополя и в районе Таврической ТЭС.