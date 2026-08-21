Силы обороны поразили самолет Су-34, аэродром и НПЗ в России
Украинские дроны в эту ночь поразили нефтеперерабатывающий завод в Перми и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. Подтверждено поражение российского самолета Су-34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Что поразили этой ночью
"Продолжаем нашими дальнобойными санкциями возвращать последствия войны туда, откуда она пришла", - написал глава государства.
По его словам, дипзабастовки достигли нефтеперерабатывающего завода в Перми. Расстояние до цели составило более 1600 км от границы.
Второй целью стал военный аэродром Мариновка в Волгоградской области России. Также есть результаты ударов в акватории Черного моря.
Подтверждены результаты предварительных ударов
Президент рассказал и о последствиях атак, произошедших ранее:
- на аэродроме "Ахтубинск" поврежден российский самолет Су-34, расстояние до цели - около 600 километров от линии фронта;
- в Приморско-Ахтарске, около 180 километров, поражено место хранения, подготовки и пуска ударных дронов, которыми россияне бьют по украинцам.
"Спасибо всем подразделениям наших Сил обороны Украины за точность и меткость. Слава Украине!" - поблагодарил военных Владимир Зеленский.
Обновлено. В Генштабе ВСУ добавили, что после ударов по НПЗ в Перми возник пожар.
Завод перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции.
Глубина переработки нефти составляет около 98 процентов – это один из самых высоких показателей среди всех нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ", - Генштаб.
Что касается степени повреждений на аэродроме, то она еще уточняется.
Предыстория ударов по России
Напомним, в ночь на 21 августа над оккупированным Крымом раздалась серия взрывов , а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.
Больше взрывов зафиксировали вблизи Симферополя и в районе Таврической ТЭС.
Тем временем в российской Перми под атаку попал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез", на предприятии вспыхнул масштабный пожар.
Этот завод перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год и снабжает топливом как гражданский сектор, так и российскую армию.
Как сообщало РБК-Украина, это предприятие уже неоднократно становилось целью атак дронов в течение 2026 года.