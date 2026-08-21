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Силы обороны поразили самолет Су-34, аэродром и НПЗ в России

11:44 21.08.2026 Пт
2 мин
Украинский удар достал цель в 1600 километрах от границы
aimg Елена Чупровская
Силы обороны поразили самолет Су-34, аэродром и НПЗ в России Фото: Зеленский рассказал о последствиях ночных дипзабастовок (Getty Images)
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Украинские дроны в эту ночь поразили нефтеперерабатывающий завод в Перми и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. Подтверждено поражение российского самолета Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Что поразили этой ночью

"Продолжаем нашими дальнобойными санкциями возвращать последствия войны туда, откуда она пришла", - написал глава государства.

По его словам, дипзабастовки достигли нефтеперерабатывающего завода в Перми. Расстояние до цели составило более 1600 км от границы.

Второй целью стал военный аэродром Мариновка в Волгоградской области России. Также есть результаты ударов в акватории Черного моря.

Подтверждены результаты предварительных ударов

Президент рассказал и о последствиях атак, произошедших ранее:

  • на аэродроме "Ахтубинск" поврежден российский самолет Су-34, расстояние до цели - около 600 километров от линии фронта;
  • в Приморско-Ахтарске, около 180 километров, поражено место хранения, подготовки и пуска ударных дронов, которыми россияне бьют по украинцам.

"Спасибо всем подразделениям наших Сил обороны Украины за точность и меткость. Слава Украине!" - поблагодарил военных Владимир Зеленский.

Обновлено. В Генштабе ВСУ добавили, что после ударов по НПЗ в Перми возник пожар.

Завод перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции.
Глубина переработки нефти составляет около 98 процентов – это один из самых высоких показателей среди всех нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ", - Генштаб.

Что касается степени повреждений на аэродроме, то она еще уточняется.

Предыстория ударов по России

Напомним, в ночь на 21 августа над оккупированным Крымом раздалась серия взрывов , а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Больше взрывов зафиксировали вблизи Симферополя и в районе Таврической ТЭС.

Тем временем в российской Перми под атаку попал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез", на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Этот завод перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год и снабжает топливом как гражданский сектор, так и российскую армию.

Как сообщало РБК-Украина, это предприятие уже неоднократно становилось целью атак дронов в течение 2026 года.

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