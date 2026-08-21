В Крыму всю ночь раздавались взрывы, часть полуострова без света

Ночью 21 августа над оккупированным Крымом раздалась серия взрывов, а часть городов осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал " Крымский ветер " и сообщения местных "властей".

Взрывы в Симферополе и Севастополе

Больше всего взрывов подписчики канала насчитали в районе Симферополя. За короткий промежуток времени там раздалось более 15 взрывов подряд.

Яркие вспышки фиксировали в районе Таврической ТЭС. Очевидцы также сообщали о реактивных дронах, пролетавших над Симферополем в сторону электростанции.

Взрывы и стрельба по воздушным целям продолжались в разных частях полуострова почти до самого утра.

Действия развивались так:

01:16 - в Симферополе насчитали более 15 взрывов за 20 минут

01:32 - серия взрывов в Симферопольском районе

01:58 - яркие вспышки в районе Таврической ТЭС, взрывы и стрельба

02:04 - дроны летели над Симферополем в сторону Таврической ТЭС

02:45 - взрыв в поселке Советское

03:05 - дроны пролетели над Вилиным в восточном направлении

03:11 - взрыв в Симферополе

03:25 - мобильная огневая группа стреляла по дронам в Алуште

04:50 - взрыв в Севастополе, через две минуты объявили тревогу.

После массированных ударов по энергетической инфраструктуре полуострова без света остался ряд населённых пунктов Крыма, сообщает "Крымэнергоинформ".

Так называемая "власть Крыма" ситуацию пока не комментирует.

Что предшествовало атаке на Крым

Напомним, в ночь на 16 августа украинские военно-морские силы атаковали стартовые позиции дефицитного берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Резервного.