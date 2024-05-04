Ситуация на фронте сегодня 4 мая

В течение суток 4 мая на фронте было зафиксировано 74 боевых столкновения. Больше всего атак врага было отражено на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба ВСУ.

В течение суток враг нанес 5 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области; Луговка Сумской области; Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Миропольское, Большая Писаревка, Лесное, Ромашково Сумской области; Казачья Лопань, Стрелка, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестово Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новосадово и Ивановка Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клещиевка, Раздолевка, южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спорное и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тарасовка и Новоселовка Первая Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковеевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Константиновка, Парасковеевка, Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Орехов и Преображенка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Белогорье, Роботино, Лобково Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки, при поддержке авиации, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Львовое, Новотягинка, Понятовка Херсонской области.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 составу боеприпасов противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще 1 важному объекту противника.